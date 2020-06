Lazio, 110 milioni di euro per ospedali e nuove tecnologie

Il nuovo piano prevede 18 interventi sull’intero territorio regionale per rafforzare strutture e nuove tecnologie. Tra questi, 25 mln saranno dedicati alla creazione di un centro per la protonterapia all’Ifo, che mira ad essere “un punto riferimento per tutto il centro-Sud del Paese”. Con il decreto si formalizza anche la costruzione di 5 nuovi ospedali: a Rieti, Amatrice e Latina in sostituzione del S. Maria Goretti; poi il nuovo ospedale del Golfo nella ASL di Latina e il nuovo ospedale della Tiburtina nella Asl Rm5.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, firma il decreto per un nuovo Piano di ammodernamento strutturale e tenolocigo del sistema sanitario regionale da 110 milioni di euro, che riguarda 18 interventi sull’intero territorio regionale, 14 dei quali prevedono un ammodernamento tecnologico. I nuovi interventi per la sanità sono stati presentati oggi, in una video conferenza stampa, dallo stesso governatore Zingaretti e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

“Abbiamo reagito al virus con il lockdown e l’adozione di misure sanitarie e gli italiani hanno avuto fiducia – ha detto Zingaretti -. Oggi dobbiamo reagire alla crisi economica, produttiva e sociale con l’impegno a tutelare la salute dei cittadini, la sicurezza e gli investimenti per riaccendere i motori dell’economia”. Per Zingaretti “non ci sono scorciatoie: bisogna rispondere alla percezione di paura con fatti concreti che riportino fiducia, e investire 110 milioni sulla sanità è uno modi per dire a tutti che siamo al lavoro per la costruzione del futuro del territorio”.

Tra i progetti in campo, l’assessore D’Amato ha voluto sottolineare “l’importante intervento che verrà fatto presso il polo oncologico Ifo, dove è prevista, con un investimento di circa 25 milioni di euro, la realizzazione di un centro per la protonterapia, che è la terapia più avanzata per quanto riguarda la lotta ai tumori: sarà un centro di carattere nazionale e un punto di riferimento per il Centro-Sud del nostro Paese”, ha detto D’Amato.

Il Piano presentato oggi, precisa la Regione inuna nota, “riguarda la terza fase degli interventi ex art. 20. Progetti concreti concordati con le ASL, che si aggiungono a quelli già programmati e finanziati già partiti o pronti a partire entro l’anno”. Un elemento importante da sottolineare è la scelta di destinare il 37% delle risorse, circa 40 milioni di euro, alle nuove tecnologie, essendo l’innovazione tecnologica vitale nella sanità.

Ecco una sintesi degli interventi previsti:

6,4 milioni sono destinate al territorio della Capitale (Asl RM1 e RM2): con 3,3 mln per attrezzature nuove tecnologie e 3,1 mln per lavori. Tra le opere previste: L’acquisto di una TAC e di una Risonanza magnetica per il San Filippo Neri; l’acquisto di una TAC e i lavori per la sicurezza antincendio al Nuovo Regina Margherita; l’acquisto di una TAC per il CTO; 1 Risonanza magnetica, lavori per la sicurezza antincendio e una nuova cabina elettrica al Sant’Eugenio.

9,4 milioni di euro milioni sono invece destinati alle Asl della provincia di Roma, e in particolare: 2,3mln alla ASL RM4, 2,9mln alla ASL RM5 e 4,2mln alla ASL RM6 . 5,1 mln sono destinati all’acquisto di nuove tecnologie e 4,3 mln ai lavori sulle strutture. Tra i principali interventi: potenziamento emodinamica, ammodernamento radiologia e lavori di ristrutturazione al San Paolo di Civitavecchia; 2 TAC per gli Ospedali di Colleferro e Palestrina; una TAC e una Risonanza magnetica e lavori per la sicurezza antincendio Ospedale di Tivoli; una Risonanza magnetica e lavori installazione, adeguamento locali e sicurezza antincendio.

Nelle altre province del Lazio l’investimento è di 20,7 milioni, di cui 9,1mln per attrezzature e nuove tecnologie e 11,6mln per lavori. In particolare: 3,7mln per la ASL di Viterbo; 12,2mln per la ASL di Latina e 4,9mln per la ASL di Frosinone Tra i principali interventi: all’Ospedale Belcolle di Viterbo vengono destinate risorse per l’attivazione dell’Unità di Terapia Neurovascolare, il potenziamento delle reti trauma e neurotrauma e la sostituzione acceleratore lineare. Per l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina è previsto l’ampliamento della struttura con un nuovo edificio, lavori di sicurezza antincendio e l’acquisto di un angiografo fisso Per l’Ospedale SS. Trinità di Sora le risorse saranno destinate al potenziamento del polo oncologico, alla sicurezza antincendio e all’acquisizione di una Gammacamera e un acceleratore.

72,5 milioni di euro totali, per i grandi hub della sanità del Lazio, con grandi progetti innovativi che proietteranno il Lazio tra le regioni con i sistemi di cura più avanzati in Italia e in Europa: penso, tra tutti al grande investimento sulla Protonterapia (all’IFO). Tra gli altri interventi: 2,6mln per la neurologia e il potenziamento rete cardiologica al San Giovanni Addolorata; 2,9mln per la rete dell’emergenza cardiologica e lavori per la sicurezza antincendio al San Camillo Forlanini; all’Umberto I 6,8mln per Blocco Parto, la Terapia Intensiva Neonatale e la rete cardiologica; a Tor Vergata 7,2mln per il potenziamento offerta ospedaliera, la realizzazione della Torre 8 e il potenziamento rete oncologica; 2,2mln per rete cardiologica e sicurezza antincendio al S. Andrea; 25mln per potenziamento radioterapia e nuovo Centro Protonterapia all’IFO; al Gemelli 23mln per reti tempodipendenti e nuovo corpo di fabbrica; per il Campus Biomedico 2,6mln per rete emergenza – DEA I livello.

Il Piano dovrà ricevere l’ok dal Ministero in autunno, per arrivare poi all’Accordo di Programma e quindi avviare cantieri e acquisti. Già oggi a disposizione 358 milioni per 276 cantieri, partiti o pronti a partire entro 12 mesi:

• Nei prossimi 12 mesi spiccano interventi di adeguamento e messa a norma (art. 20) e altre riqualificazioni in presidi sia in provincia di Rieti che in provincia di Latina.

• In provincia di Frosinone, oltre ai lavori art. 20, abbiamo l’adeguamento antisismico all’Ospedale di Sora e la realizzazione della REMS di Ceccano.

• In provincia di Viterbo il completamento dell’Ospedale Belcolle e l’adeguamento e la messa a norma dei presidi di Montefiascone, Ronciglione, Civita Castellana e altri ancora.

• In provincia di Roma, oltre alle riqualificazioni di presidi spiccano la nuova palazzina dell’Ospedale Sant’Andrea e il completamento dei lavori all’Ospedale San Filippo Neri.

Il decreto formalizza anche l’avvio per la costruzione di cinque nuovi Ospedali, che copriranno quadranti della regione oggi più in difficoltà, sostituiranno strutture ormai vetuste o in zone ad alto rischio sismico.

• Nuovo Ospedale del Golfo nella ASL di Latina

• Nuovo Ospedale di Latina, che sostituirà il Santa Maria Goretti

• Nuovo Ospedale della Tiburtina nella ASL RM5

• Nuovo Ospedale di Rieti

• Nuovo Ospedale di Amatrice

Ospedali green. Oltre che tecnologicamente all’avanguardia e il più possibile vicini alle esigenze di umanizzare le cure, i nuovi ospedali dovranno essere completamente green: le nuove strutture dovranno rispettare infatti gli impegni per l’Agenda 2030 e saranno quindi costruiti nel pieno rispetto dell’ambiente, dai materiali ecosostenibili per la costruzione ai sistemi per l’approvvigionamento energetico.

Ti potrebbero interessare anche: