Meteo, estate è arrivata e caldo fino a 35 gradi

L’estate è arrivata. Sia dall’oceano Atlantico sia dal cuore del Sahara un’area anticiclonica (mix tra alta pressione delle Azzorre e anticiclone africano) sta conquistando il nostro Paese. Invaderà dapprima il Centro-Nord e per ultimo il Sud dove attualmente il tempo è ancora molto ventoso e a tratti instabile.

Il team del sito iLMeteo.it avvisa che oggi, lunedì, il sole sarà prevalente al Nord, al Centro e sulle Isole Maggiori. Al Sud avremo un tempo più instabile con molte nubi, vento e precipitazioni sparse (temporalesche in Calabria). Temperature in deciso aumento al Centro-Nord con punte massime fino a 31-32°C. Da martedì anche il Sud comincerà ad essere interessato dall’alta pressione e il tempo tornerà ad essere più soleggiato e il vento ad attenuarsi gradualmente. Farà ancora più caldo al Centro-Nord con i primi 33°C possibili a Roma e Firenze. Poche novità anche per il resto della settimana, a parte una maggior instabilità pomeridiana sulle Alpi con temporali a carattere sparso su quelle del Triveneto.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che l’anticiclone sembrerebbe avere abbastanza forza per proteggere l’Italia fino alla fine del mese di giugno. Anche l’ultimo weekend del mese, a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, il sole sarà prevalente e le temperature cresceranno ulteriormente con valori massimi che potrebbero toccare anche punte di 34-35°C al Centro-Nord.

