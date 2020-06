Open day al San Giovanni Addolorata: 25 giugno esami gratis per la Sclerodermia

L’AO San Giovanni Addolorata aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerodermia, che si celebra il 29 giugno, promossa da Federation of European Scleroderma Associations (FESCA) e altre associazioni di settore per far conoscere e riconoscere i possibili primi sintomi della Sclerosi sistemica con l’obiettivo di sensibilizzare alla diagnosi precoce.

Per l’occasione giovedì 25 giugno dalle 10.00 alle 13.30 il nostro ambulatorio della Unità di Angiologia, Diretta dal Professor Camillo Riccioni, offrirà ai cittadini interessati la possibilità, previo appuntamento, di effettuare capillaroscopie gratuite. Sarà fissato un appuntamento ogni 30 minuti al fine di garantire l’assoluto rispetto delle misure di distanziamento e un accesso controllato in totale sicurezza.

Dove

Ambulatorio di Angiologia – Presidio Santa Maria, via San Giovanni in Laterano 155

Quando

Giovedì 25 giugno 2020

Come

L’accesso è gratuito. Per prenotazioni: telefonare al n. 06.77055602 martedì 24 giugno dalle 10.00 alle 13.30.