“Questa mano non la lascio”, il post di Niccolò Zanardi

Poche, dolcissime, righe per accompagnare una foto che commuove, quella di un figlio che tiene la mano del padre ricoverato ormai da cinque giorni in terapia intensiva. E’ l’ultimo post di Niccolò, il figlio dell’ex pilota Alex Zanardi, in gravi condizioni ma stabile dopo l’incidente in handbike. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti“, scrive su Instagram Niccolò, che già ieri aveva dedicato un altro messaggio al padre sul social: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”.

