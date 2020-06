Regioni a governo: “Altri 2 miliardi o stop a relazioni”

“Con il Governo, lo dico da presidente della Conferenza delle Regioni, bisogna che arriviamo a un accordo perché o il Governo stanzia altri 2 miliardi di euro per le Regioni a statuto ordinario o altrimenti, noi interromperemo le relazioni istituzionali. Stiamo lavorando bene insieme, non ho dubbi che troveremo un accordo, ma le cose bisogna dirle con grande chiarezza”. Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, durante una videoconferenza stampa convocata per presentare l’assestamento al Bilancio 2020 della Regione.

Quanto alla scuola, “mi auguro che si trovi un accordo perché le Linee guida presentate non erano ricevibili”. “Abbiamo fatto delle controproposte che spero il ministero possa recepire – sottolinea -. Oggi discuteremo di nuovo in Conferenza delle Regioni, presenteremo una proposta unitaria perché abbiamo bisogno di certezze per poter riaprire le scuole, se non tutte, in gran parte in presenza. La scuola è un asse fondamentale del Paese ma è scuola se è l’insegnante con lo studente di fronte”.

