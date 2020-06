Glasgow, tre morti in attacco con coltello

Tre persone sarebbero morte nell’attacco con coltello avvenuto nel centro di Glasgow. Lo riporta la Bbc. Agenti armati delle unità antiterrorismo sono entrati in azione e isolato l’area, mentre le autorità parlando di “grave incidente”. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto nell’albergo Park Inn di West George Street, nel centro cittadino. Tre persone sarebbero state accoltellate a morte su una scalinata. L’assalitore sarebbe stato ucciso dalla polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia, la situazione è “in questo momento sotto controllo” e non ci sono pericoli per i cittadini. Sono sei invece le persone rimaste ferite. E’ compreso l’agente di polizia accoltellato, che si trova in condizioni ritenute critiche, ma stabili.Le notizie della Bbc sembrano trovare conferma nelle parole di un testimone, che ha riferito all’agenzia Pa di aver visto quattro persone portate via in ambulanza. La polizia continua a presidiare la scena dell’incidente.

