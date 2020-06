Mafia capitale, Buzzi torna libero: “Inaspettato, sono felice”

Tornano liberi Salvatore Buzzi e Luca Gramazio, due dei protagonisti dell’inchiesta di Mafia Capitale. A disporre la liberazione, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, è stata la Prima sezione penale della Corte di Appello di Roma. Nel provvedimento si applica nei confronti di Buzzi la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma, mentre per entrambi si dispone la misura cautelare del divieto di espatrio. La decisione arriva a dieci giorni dalla liberazione di Massimo Carminati, scarcerato dopo 5 anni e 7 mesi per scadenza dei termini.

Buzzi – “La liberazione e’ per me un notizia inaspettata, non avendo presentato un’istanza, ma scaduti i termini massimi di custodia cautelare la Corte d’Appello ha proceduto. Una scarcerazione che rende felice me e la mia famiglia e come prima cosa portero’ mia figlia a prendere un gelato nel quartiere”. A dirlo all’Adnkronos Salvatore Buzzi, uno dei protagonisti dell’inchiesta ‘Mafia Capitale’, tornato libero dopo l’ordinanza della corte d’Appello di Roma. Per Buzzi e’ stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Roma. Per il futuro? “Aspetto con serenita’ che il processo d’Appello bis ridertimini le pene”, sottolinea.