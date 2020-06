Vitalizi, Taverna: “Presto ricorso contro il ripristino”

“A breve proporremo al Consiglio di Presidenza del Senato di fare ricorso contro il ripristino dei vitalizi. La decisione presa ieri dalla Commissione Contenziosa può essere rivista dal secondo e ultimo grado di giudizio interno di Palazzo Madama, il Consiglio di Garanzia. Questa è l’unica cosa da fare se veramente vogliamo spazzare via per sempre quel privilegio insopportabile, le raccolte firme e altri annunci di Salvini sono le solite parole vuote, servono i fatti. Quelli che ad esempio sono mancati ieri sera da parte della Lega: si sono detti contrari alla decisione presa dalla Commissione ma hanno fatto ben poco per fermarla e per convincere gli alleati di Forza Italia”. Così la vicepresidente del Senato Paola Taverna.

“Se veramente le altre forze politiche vogliono fare giustizia sociale e stabilire definitivamente che i vitalizi devono diventare un trattamento contributivo, così come aveva previsto la delibera voluta dal MoVimento 5 Stelle, in secondo grado sarà possibile farlo. La decisione di tagliare i vitalizi è fondata nel merito oltre che giusta da un punto di vista etico”, conclude.

“La decisione porcata di ripristinare i vitalizi può essere impugnata al Consiglio di garanzia di Palazzo Madama, composto da 5 senatori: 2 Lega, 1 Pd, 1 Fi e 1 Fdi. Questa è la prova del nove. I partiti possono togliere per sempre questo ingiusto privilegio. Ora vediamo da che parte stanno!”, commenta anche il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

