Simpson e Griffin, stop a doppiatori bianchi per personaggi di colore

La decisione arriva sull’onda delle proteste che sono divampate dopo la morte di George Floyd delle quali si è fatto interprete il movimento Black Lives Matter. La nuova politica di Fox segue gli annunci di diversi attori bianchi, tra cui Jenny Slate e Kristen Bell, che smetteranno doppiare personaggi di colore o non bianchi.

La svolta dei Simpson non è un caso isolato nel mondo dei cartoon a stelle e strisce. Mike Henry ha comunicato via Twitter che non doppierà più Cleveland Brown, personaggio di colore della serie Family Guy, celebre in Italia col titolo I Griffin: “E’ stato un onore intepretare Cleveland per 20 anni in Family Guy. Amo questo personaggio, ma persone di colore dovrebbero intepretare personaggi di colore. Per questo, non ricoprirò più il ruolo”.