Fa un complimento a ragazza, il rivale gli strappa l’orecchio a morsi

Una serata tra amici, un apprezzamento di troppo a una ragazza, scatta la lite che si conclude con il morso all’orecchio di uno dei due litiganti. E quello che è successo questa notte in centro città a Torino, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in centro città per un’accesa lite. Giunti sul posto, i poliziotti hanno prima individuato un 39enne con camicia e jeans sporchi di sangue e poco dopo l’altro soggetto che aveva preso parte alla lite, un trentaduenne con una vistosa ferita all’orecchio a seguito di un morso che gli aveva staccato parte del padiglione auricolare.

Dalla ricostruzione fatta dagli investigatori è emerso che nel corso della serata era nato un alterco fra due gruppi di amici che erano ritrovati a bere qualcosa a causa di alcuni apprezzamenti, rivolti a una ragazza facente parte di uno dei due gruppi. Due dei litiganti erano poi passati alle vie di fatto, dando origine a una colluttazione, prima di essere divisi da alcuni amici. Il trentaduenne con il pezzo di orecchio strappato è stato soccorso e portato in ospedale, dove è stato medicato con una prognosi di 20 giorni. Il trentanovenne è stato, invece, arrestato per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

