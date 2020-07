75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo

75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo. Joey ‘Jaws’ Chestnut trionfa per la 13esima volta in 14 anni nell’Hot Dog Eating Contest che è entrato a far parte del programma del 4 luglio negli Stati Uniti. Chestnut aveva stabilito il precedente primato (74 hot dog) nel 2018. Il ‘campione’ ha demolito la concorrenza: Darron Breeden, il secondo classificato, si è fermato a 42 hot dog. “E’ stata dura -ha detto Chestnut-. Sono partito velocissimo, gli hot dog erano cotti alla perfezione. Al sesto minuto mi sono trovato in difficoltà e ci ho messo un po’ a riprendermi”. Record anche nella competizione femminile. Miki Sudo ha conquistato il titolo con 48,5 hot dog ingurgitati, cancellando il primato di 45 che resisteva dal 2013.

