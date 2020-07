Covid, in Pakistan 231mila casi. Positivo anche ministro Salute

Zafar Mirza, assistente speciale per la Salute del premier pakistano Imran Khan, ha reso noto con un tweet di essere risultato positivo ai test per il coronavirus. “Su consiglio dei medici – ha scritto – sono in isolamento nella mia abitazione e sto adottando tutte le precauzioni. Ho sintomi lievi. Pregate per me. Colleghi continuate così, state facendo la differenza e sono orgoglioso di voi“.

La notizia arriva dopo che venerdì scorso il ministro degli Esteri pakistano, Shah Mahmood Qureshi, aveva annunciato – sempre su Twitter – di essere positivo al Covid-19. Ad oggi, secondo i dati riportati dal giornale Dawn, il Pakistan registra più di 231.000 casi di coronavirus, 3.344 dei quali accertati nelle ultime 24 ore, con più di 131.000 pazienti guariti e 4.762 decessi.

Ti potrebbero interessare anche: