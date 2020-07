Meteo, temporali e venti di bora in arrivo

I prossimi giorni saranno caratterizzati dalla graduale rimonta dell’anticiclone africano su gran parte del Paese. Prima della conquista definitiva, l’alta pressione verrà subito attaccata da una veloce sfuriata temporalesca innescata dall’irruzione di venti di Bora. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oggi, lunedì, sarà una giornata caldissima con temperature fino a 36°C in Toscana e 33-35°C sul resto del Centro e al Nord (qui specie in Emilia, Lombardia orientale e basso Veneto). Questo caldo però finirà presto, infatti nel corso del pomeriggio aria fresca direttamente dal Nord Europea comincerà ad addossarsi alle Alpi orientali generando i primi forti temporali. Dalla sera e notte i temporali si sposteranno con velocità e forza dalle Alpi del Triveneto verso le pianure e coste del Friuli, del Veneto e dell’Emilia Romagna e accompagnati da violente raffiche di Bora che potranno toccare gli 80 km/h. Sul resto d’Italia il sole sarà prevalente a parte temporali forti attesi su Calabria, Basilicata meridionale e Cilento. Martedì sarà una giornata decisamente meno calda, la Bora ormai in esaurimento farà calare le temperature anche di 10°C. I valori massimi non supereranno i 23-25°C al Nord e sui versanti adriatici.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dopo questo blitz di temporali e vento, l’anticiclone tornerà ad essere il protagonista assoluto della settimana riportando il sole e un caldo a tratti intenso su tutto il Paese almeno fino a sabato 11 luglio.

