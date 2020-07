Morricone, funerali privati già celebrati

I funerali di Ennio Morricone è già stato celebrato. Il compositore, morto all’alba di ieri in una clinica della Capitale desiderava una funzione privata e così è stato. Oltre ai familiari, erano presenti il regista Giuseppe Tornatore e l’avvocato Giorgio Assumma, in qualità di amici cari. Il momento della benedizione della salma è stato accompagnato dalle note di ‘Mission’, colonna sonora dell’omonimo film del 1986 di Roland Joffé, alla quale il maestro era particolarmente legato. Morricone verrà sepolto nelle prossime ore in un cimitero di Roma.

