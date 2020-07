Sileri: “Chi esce da quarantena viene già punito”

“Chi è in quarantena deve rimanere in quarantena. Se si esce si viene puniti. Quello accaduto in Veneto è un caso isolato”. Così il viceministro Pierpaolo Sileri ospite di ‘Agorà Estate’ su Rai3 commenta quanto accaduto in Veneto, dove un imprenditore ha causato un nuovo focolaio rientrando in Italia con i sintomi di Covid-19 e non rispettando le misure.

