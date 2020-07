Salvini: “Valori sinistra di Berlinguer raccolti dalla Lega”

“I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer” i valori del “lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega, se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale”. Così Matteo Salvini, parlando a La7, all”Aria che tira’ della nuova sede della Lega a Roma, in apertura a Roma, in via delle Botteghe Oscure, di fronte alla ex sede del Pci. “Stiamo per aprire a Roma, a Bologna, a Reggio Calabria”, aggiunge il leader della Lega.

Salvini avrà gli uffici di ‘Lega per Salvini premier’, il suo partito sovranista e nazionale, nell’edificio di fronte alla storica sede del Pci, dove ci sono già gli uffici del sindacato Ugl e – soprattutto – dove è ospitato lo staff social di Salvini, guidato da Luca Morisi. L’edificio, come confermato da Gianfranco Rotondi, ospitava gli uffici amministrativi e organizzativi della Democrazia Cristiana.

Ti potrebbero interessare anche: