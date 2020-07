A Lorella Cuccarini la consolazione dello Zecchino d’oro

Dopo la delusione per la decisione di Rai1 di affidare la conduzione de ‘La Vita in diretta’ al solo Alberto Matano e dopo i vari rumors su un possibile approdo della ballerina e conduttrice televisiva a La7, spunta la consolazione dello Zecchino d’Oro. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, nei palinsesti che sarebbero stati presentati in Azienda, figurerebbe proprio Lorella Cuccarini come conduttrice della finale del Festival della canzone del bambino, a dicembre su Rai1, insieme a Carlo Conti, mentre sarebbe solo la Cuccarini a condurre l’appuntamento pomeridiano dello Zecchino d’oro.

Ti potrebbero interessare anche: