Migranti, ordinanza Musumeci istituisce ‘aree speciali di controllo nei porti’

“Aree speciali di controllo” all’interno dei porti in cui sbarcano i migranti. E’ quanto prevede una ordinanza appena firmata dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Non solo. L’ordinanza prevede anche la quarantena su una nave per utti i migranti in arrivo “per almeno 14 giorni”. E “accertamenti sierologici a bordo delle nave”. “E’ fatto divieto di ingresso e di uscita – si legge nell’ordinanza – dalle Asc, aree speciali di controllo, con eccezione del personale autorizzato”.

“Nessuno può andare oltre quella fetta di territorio all’interno del porto, nessun immigrato. Pretendiamo controlli e cordoni di polizia severissimi negli hot spot dai quali purtroppo gli immigrati continuano ad allontanarsi”, afferma in un video su Facebook, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci che questa sera ha firmato una nuova ordinanza sull’arrivo degli immigrati.

