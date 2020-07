Autostrade, Di Maio: “Ora giù i pedaggi”

“E poi, mi lasci dire, che ora – sottolinea Di Maio – bisogna puntare al vero obiettivo”. “Intendo dire – precisa – che non dobbiamo fermarci adesso per nessun motivo. Ora bisogna abbassare le tariffe autostradali, far scendere i pedaggi, migliorare il nostro sistema infrastrutturale. Non è che uno può dire “entra lo Stato” e poi è lo Stato ad applicare le medesime logiche di business di un privato, altrimenti diventa una presa in giro e gli italiani non sono stupidi”.

“Su questo – riferisce – mi sento rassicurato dal fatto che in Cassa depositi e prestiti c’è un manager come Fabrizio Palermo che ha una grande visione industriale e non finanziaria. Quindi la prima cosa da fare ora è abbassare i pedaggi, permettere agli autotrasportatori per lavoro, ma anche a chi si muove per ragioni turistiche, di pagare meno e in modo proporzionale ai servizi che vengono offerti”.

“Sicuramente aver minacciato la revoca – aggiunge Di Maio – ha portato ad ottenere delle condizioni nel negoziato per arrivare al punto di arrivo, ovvero portare i Benetton fuori da Autostrade. Poi io le devo dire che vedo montare una polemica su tutto”. “E se avessimo portato avanti la revoca allora per qualcuno – conclude – avremmo rischiato di creare scossoni, ora che abbiamo portato comunque i Benetton fuori da Autostrade c’è qualcuno che si lamenta lo stesso. Forse è il senso della politica, per carità, le opposizioni fanno le opposizioni, la stampa pratica il suo esercizio critico”.