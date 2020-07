Real Madrid batte Villarreal, è campione di Spagna

Il Real Madrid batte il Villarreal 2-1 con una doppietta del francese Karim Benzema e diventa per la 34esima volta campione di Spagna. Niente da fare per il Barcellona che perde in casa 2 – 1 contro l’Osasuna.

“Abbiamo raggiunto risultati incredibili. Tutti i giocatori hanno lottato e siamo riusciti a vincere dieci partiti di seguito. Chapeau ai giocatori”. Così l’allenatore del Real Madrid, Zinédine Zidane commentando la vittoria della Liga da parte dei blancos alla Real Madrid Tv. “Non ho parole per descrivere ciò che sto vivendo. Sono molto felice”, ha aggiunto.

