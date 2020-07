Tira aria di crisi al Comune di Viterbo

Tira aria di crisi nel Comune di Viterbo. Ieri gli assessori di Fratelli d’Italia hanno abbandonato la giunta, andando contro Fondazione e informando il sindaco Giovanni Arena egli altri consiglieri e assessori il loro netto no a votare le delibere presentate da Fondazione. Ieri a lasciare il consiglio sono stati gli assessori comunali Laura Allegrini (Lavori pubblici e centro storico) e Marco De Carolis (Cultura e sport). A rappresentare invece Fondazione c’erano gli assessori Alessia Mancini (Sviluppo economico) e Paolo Barbieri (Tributi e patrimonio).Ma da dove nasce questa crisi? Perché i meloniani hanno deciso di non votare più da oggi e per il futuro le delibere proposte da Fondazione?I dissapori sicuramente sono nati da precedenti delibere relative agli eventi estivi ed alle Ztl e non ultimo la delibera sulla piscina comunale che il Comune vorrebbe affidare alla Fin. Certamente l’aria che si respira ora dentro Palazzo dei Propri è pesante e non si sa quali saranno le prossime mosse della giunta dopo la protesta di ieri dei meloniani.