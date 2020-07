VIDEO – Rom rovista i cassonetti ma a lui le multe non le fanno

Roma, 19 luglio 2020 – Rom rovista per mezz’ora i cassonetti nel quartiere di Monteverde Nuovo ed è anche senza mascherina. Un comportamento visto e rivisto al quale i romani sono ormai abituati da anni e senza che nessuna autorità abbia fatto nulla per impedirlo nel tempo. Anche se esistono, ma solo sulla carta, i divieti di rovistaggio nei cassonetti dell’Ama. Dal Ponte della Magliana si vedono quotidianamente dirigere verso viale Isacco Newton uomini o donne rom con il proprio carrellino, a qualsiasi ora del giorno e della notte, pronti a “lavorare” per la raccolta del ferro frugando per ore in decine e decine di cassonetti del quartiere. Per i romani che non rispettano le regole per l’abbandono in strada dei rifiuti sono sempre pronti i vigili ad elevare le multe salate (ed è giusto così), però non è valido lo stesso presupposto della sanzione amministrativa nei confronti dei rom. Perché due pesi e due misure? I cittadini devono sempre pagare mentre gli altri che occupano abusivamente campi e che non rispettano la legge, per di più in momenti come questi di emergenza nazionale per Covid-19, la passano liscia. Roma è abbandonata a se stessa è evidente a tutti. Sarebbe ora che lo capiscano anche i 5 Stelle che governano la Capitale e pensassero seriamente a “cambiare mestiere”. VIDEO (copyright©INCE)

