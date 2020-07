Assegno unico universale, sì della Camera

Con 452 sì e un solo astenuto la Camera ha approvato all’unanimità la legge che istituisce l’assegno unico universale a sostegno dei figli a carico. Il provvedimento, che delega al governo l’emanazione dei relativi decreti legislativi, passa ora all’esame del Senato.

“La Camera ha appena approvato all’unanimità l’assegno unico e universale. Un momento storico per il Paese e la politica, che con un voto trasversale rimarca l’assunzione di una responsabilità piena e importante, di tutti, per le famiglie”, scrive su Twitter il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti.

Ti potrebbero interessare anche: