Coronavirus, in Lombardia 34 nuovi casi e 1 morto nelle ultime 24 ore

In Lombardia a fronte di 5.973 tamponi processati i nuovi casi positivi al Covid 19 sono 34, di cui a 13 seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’, secondo gli ultimi dati della Regione. C’è un solo morto nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 16.797 deceduti nella regione.

Sono invece 164 i nuovi ‘guariti’ dal Covid, tra chi ha avuto doppio tampone negativo e chi è stato dimesso dall’ospedale. Sono stabili i ricoveri: nessun nuovo posto occupato in terapia intensiva, che resta a quota 21 ricoverati, ma nemmeno in altri reparti. I ricoverati non in rianimazione restano 151 nella regione.

I 34 nuovi casi sono per lo più in provincia di Milano, con nove casi di cui tre in città. A Bergamo sono sei i nuovi positivi, a Brescia sette. Zero casi a Como e Lecco, due a Cremona. C’è un solo nuovo caso a Lodi, Mantova e Varese, due a Monza e Pavia, tre a Sondrio.

