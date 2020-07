Coronavirus, in Spagna contagi triplicati in due settimane

Si tratta comunque di dati sulla soglia dell’attenzione. In pratica in poco più di due settimane il numero dei casi è triplicato. Nelle ultime due settimane sono stati registrati 4717 nuovi casi, 1481 solo negli ultimi sette giorni. Secondo i dati forniti dal ministero della Sanità idi eri infatti ora si registrano 27,93 casi ogni 100mila abitanti, mentre lo scorso 3 luglio erano 8,76. Sono livelli simili a quelli registrati l’11 maggio, quando la Spagna ha cominciato a percorre la fase discendente del curva epidemiologica arrivando il 25 giugno al minimo di 7,74 casi.

Poi la curva ha ripreso a salire, prima lentamente, ma dalla scorsa settimana in modo netto. A provocare l’incremento sono soprattutto i focoali in Catalogna e Arragon, spiega al Pais il portavoce della società spagnola di epidemiologia, Rodríguez Artalejo, che aggiunge anche i Paesi Bassi.

I dati riportati dal ministero della Sanità spagnoli confermano che le regioni più colpite sono quella di Aragon, 187 casi, la Catalogna, 62, Navarra, 82, e 48 nuovi casi nella zona di Madrid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati due altri decessi, nove nell’ultima settimana, che porta a 28.424 il numero totale delle vittime spagnole dell’epidemia.

“In queste comunità la situazione è molto preoccupante -avvisa- se non la controlliamo, ed in modo deciso, avremo una situazione molto difficile”. In particolare, in Catalogna, le autorità sanitarie hanno individuato in Catalogna 201 focolai attivi, alcuni collegati con i lavoratori stagionali per la raccolta delle frutta, ma altri provocati dal rilassamento delle misure di distanziamento durante feste familiari, con amici e nei bar ed altri luoghi pubblici.