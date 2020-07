Prati: false ricette per fabbricare nuove droghe

Tra i ragazzi che la usano era chiamata “Lean”, o “Perk”. Si tratta di una nuova sostanza stupefacente, ottenuta con l’assunzione di ossicodone e metadone diluito in acqua o altre bevande, mescolato con morfina e codeina al fine di procurarsi l’effetto drogante denominato “New Joint”.

Un nuovo e pericoloso sballo, in voga soprattutto fra gli adolescenti e salito alla ribalta delle cronache dopo la morte di Flavio e Gianluca, i due ragazzi di Terni di 15 e 16 anni trovati morti in casa lo scorso 7 luglio nella loro abitazione in Umbria.

A mettere fine all’attività di spaccio a Prati di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di queste nuove droghe sintetiche gli agenti di polizia del Commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua al termine delle Operazione denominata New Joint.

