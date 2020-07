Coronavirus, vaccino università Washington produce immunità in animali

Dati positivi dai test sugli animali per un vaccino anti Covid-19 sviluppato negli Usa da scienziati dell’università di Washington. Il prodotto, basato su Rna e nanoparticelle, si è dimostrato sicuro e in grado di generare immunità (produzione di anticorpi e risposta mediata da cellule T) negli studi preclinici condotti su topi e macachi. I dati sono pubblicati su ‘Science Translational Medicine’.

Una singola dose del vaccino – denominato repRNA-CoV2S – ha indotto una “robusta risposta immunitaria” nei topi, riferiscono i ricercatori evidenziando l’importanza del risultato. Nonostante siano necessari altre sperimentazioni per stabilire il grado di protezione prodotto, per gli esperti si tratta di “un candidato promettente” per una profilassi “pratica” contro il coronavirus Sars-CoV-2.