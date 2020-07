Opera al Circo Massimo, “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini

Inizia stasera la stagione teatrale al Circo Massimo. La prima rappresentazione è dedicata al personale sanitario che ha lavorato in prima linea per combattere l’epidemia Covid-19. Saranno infatti 400 i posti riservati per medici e paramedici in occasione del debutto de Il Barbiere di Siviglia di Rossini di stasera 22 luglio.

Una stagione sicuramente diversa e in tempi di record è stato montato un palcoscenico di ben 1500 metri quadrati.

“D’intesa con il sovrintendente Carlo Fuortes, – le parole della sindaca di Roma e Presidente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Virginia Raggi – ho deciso di dedicare la prima rappresentazione de Il barbiere di Siviglia, al personale sanitario e di invitare una rappresentanza dei tanti medici e paramedici che, con generosità, abnegazione e professionalità, hanno impegnato tutte le energie nella ricerca scientifica e nelle cure di tanti cittadini colpiti dal coronavirus, senza mai trascurare i pazienti affetti da altre patologie”.

