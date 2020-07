Mes, Crimi: “Parlarne ora è fuori tempo”

A Lampedusa “la situazione è sotto controllo” la gestione dei migranti “è strutturata in piena sicurezza, possiamo assicurare ai cittadini che lo Stato c’è”, ha detto ancora Crimi. Per il viceministro dell’Interno “c’è qualcuno che invece strumentalizza”, dice riferendosi al leader della Lega Matteo Salvini. “Qualcuno – sottolinea – è in stato confusionale a spargere rabbia e paura, per nascondere altre cose oggi cerca di trovare sfogo in questa realtà”.

“Ci sono periodi in cui aumentano gli sbarchi come questo – aggiunge Crimi – ma siamo in grado di gestire la situazione, da un punto di vista sanitario, è chiaro che c’è una pressione in questo momento maggiore rispetto qualche settimana fa, ma è sempre sotto controllo”.

“Ricordiamo che questo paese ha gestito numeri incredibili, centinaia di migliaia di immigrati, oggi i numeri ci dicono che in questo semestre siamo a circa 11.000 sbarchi a metà circa di quanti ce n’erano nel 2018, quindi siamo a numeri in grado di gestire”, conclude Crimi.