Udinese-Juve 2-1, scudetto rinviato

L’Udinese stende la Juve per 2-1 e costringe i campioni d’Italia a rinviare l’appuntamento con lo scudetto. I torinesi avrebbero dovuto vincere per conquistare il nono tricolore consecutivo. Invece, finiscono per perdere dopo la rimonta friulana nella ripresa. Per chiudere la pratica, la formazione di Sarri dovrà battere la Sampdoria domenica. L’Udinese rovina la festa e si prende 3 punti utili per la salvezza.

Pronti, via e la Juve rischia di andare sotto con l”autopalo’ di Danilo, che di testa devia verso la propria porta un cross proveniente da sinistra. In avanti, i torinesi si rendono pericolosi con le conclusioni di Ronaldo e Dybala, che non inquadrano la porta. Quando lo 0-0 sembra destinato a durare fino al riposo, De Ligt inventa il gol che spezza l’equilibrio. L’olandese va a prendersi il pallone sulla trequarti avversaria e da 20 metri indovina il rasoterra vincente: 0-1 al 42′.

L’Udinese non alza bandiera bianca e colpisce in avvio di ripresa. Al 51′, su cross da sinistra, Nestorovski in totale solitudine può colpire di testa in tuffo: 1-1. Il ritmo cala, gli errori aumentano. Nei successivi 20 minuti, le due squadre non producono nulla che possa essere associato ad un’occasione da gol. Al 75′ Ronaldo prova a farsi vivo con un sinistro dalla distanza: palla in curva. La X sembra cosa fatta, ma al fotofinish la retroguardia della Juve confeziona l’ennesimo disastro stagionale. Fofana può imbastire da solo il contropiede e arrivare davanti a Szczesny per depositare in porta la palla del 2-1. L’Udinese, con 39 punti, compie un passo decisivo verso la salvezza. La Juve di Sarri, a quota 80, incassa la seconda sconfitta nelle ultime 5 partite e rimanda la festa.

Ti potrebbero interessare anche: