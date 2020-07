Buffagni: “Smart working opportunità, ma no a smart holiday”

Lo smart working “è una opportunità, una sfida che non dobbiamo bruciare, non deve essere un’occasione per qualcuno di fare smart holiday”. Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni alle ‘Olimpiadi delle Idee’ del M5S. In particolare, Buffagni ha precisato che “dobbiamo lavorare tutti per degli strumenti di misurazione della performance nella pubblica amministrazione perché può servire ad aumentare la produttività”. Inoltre, affinché funzioni, bisogna superare dei limiti sulla connessione per Buffagni “dobbiamo far correre il Paese: qui a Milano la connessione è adeguata ma in altre parti d’Italia è una tragedia”.

