Livorno, assalto a portavalori: rubati 100mila euro per pensioni

Due banditi, armati di un fucile automatico e una pistola, hanno assalito, questa mattina a Livorno, un furgone portavalori che stava trasportando 100mila euro destinati all’ufficio postale di via Settembrini per il pagamento delle pensioni.

I rapinatori hanno agito in modo fulmineo e subito dopo sono fuggiti a bordo di un suv verde. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono stati predisposti posti di blocco per cercare di intercettare i banditi in fuga.

Ti potrebbero interessare anche: