Marco Picca è il nuovo presidente di Federlazio Latina

Si è svolta l’altro giorno, in video conferenza, l’Assemblea dei Soci Federlazio della Sede di Latina. Presenti all’incontro il Presidente Silvio Rossignoli e il Direttore Generale Luciano Mocci.

E’ stato eletto all’unanimità Presidente Marco Picca, Amministratore Delegato della Picca Prefabbricati S.p.A. di Latina, azienda leader in Italia nel campo dei manufatti in calcestruzzo. Il Presidente Picca sarà affiancato da due Vice Presidenti, Umberto Mazzuferi della Mazzuferi Group s.r.l. di Borgo Carso (LT) e Ivano Piccenoni di Innbamboo s.r.l. di Latina.

Marco Picca prende il posto di Franco Giacomo Sacchi che, per impegni aziendali, non potendo garantire il giusto apporto all’Associazione, ha presentato le proprie dimissioni pur continuando però a dare il proprio proficuo contributo come membro del Comitato Direttivo.

L’incontro, svolto in una inconsueta cornice telematica a causa delle note problematiche legate al Covid-19, ha visto comunque una partecipazione molto ampia di soci. Il Presidente del Comitato dei Saggi, nonché Presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli, ha relazionato l’assemblea sul lavoro svolto. Attraverso le indicazioni pervenute dalla base associativa, le imprese della Federlazio hanno indicato in Marco Picca le proprie preferenze. Si è poi passati alla votazione dove Marco Picca è stato eletto all’unanimità.

Le prime parole del neo Presidente Marco Picca sono state: “La responsabilità che oggi i colleghi imprenditori mi accordano supera ampiamente il piacere e l’onore che mi attribuiscono. L’emergenza del Covid-19 ha anticipato ed accelerato alcuni importanti cambiamenti sociali, economici, di relazioni, che ci accompagneranno nel prossimo futuro e sui quali dobbiamo fare delle attente analisi e aggiornare il nostro modo di fare impresa. La Federlazio negli ultimi anni ha già dimostrato con lungimiranza, di saper cambiare radicalmente per adeguarsi alle reali esigenze delle aziende ed è già pronta per le sfide che il futuro ci andrà a proporre. Un sentito ringraziamento a tutti gli associati e al Consiglio Direttivo per la fiducia accordatami”.

“Le mie più sentite congratulazioni per l’elezione di Marco Picca ed un grosso imbocca al lupo per il lavoro che lo aspetta” – ha dichiarato il Presidente Silvio Rossignoli –. “Picca non ha bisogno di presentazioni, ha già dimostrato ampliamento le sue qualità negli anni passati. Sono convinto che la fiducia riposta dall’assemblea sarà ampliamento ripagata. Desidero, inoltre, ringraziare il nostro Presidente uscente Franco Sacchi per la disponibilità dimostrata nei mesi scorsi e per il suo gesto altruista nei confronti dell’Associazione: sarà un privilegio averlo ancora tra i nostri membri del Consiglio Direttivo”.

Il direttore di Federlazio Latina, Claudio Malagola, si esprime con queste parole: “Sono contento che gli imprenditori di Latina abbiano individuato, ancora una volta, una figura che per capacità, esperienza e professionalità ha tutte le carte in regola per guidare la Federlazio nella più grave crisi economica dal dopoguerra, insieme ad un Consiglio Direttivo che sarà in grado di affiancarlo al meglio”.