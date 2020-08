Arriva a Venezia il “Barch-In”, primo drive-in sull’acqua

È appena nato il primo cinema drive-in sull’acqua con le barche ed è già sulla bocca di tutti: si tratta del “ Cinema Barch-in ” organizzato a Venezia , un’esperienza unica nel suo genere in cui le pellicole vengono proiettate su uno schermo montato sull’acqua . Al posto delle classiche automobili da cui godersi il film, in questo caso c’è la barca, o meglio: il barchin, il tipico barchino veneziano.Un’idea nata dai quattro giovani architetti Caterina Groli, Silvia Rasia, Nicola Scopelliti e Luisa Valletti che hanno proposto l’interessante iniziativa culturale al Comune di Venezia, dando il via a una tipologia di cinema innovativa e molto estiva. Nonché particolarmente adatta all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e al distanziamento sociale che è sempre bene osservare: su ciascuna imbarcazione, infatti, potrà esserci un solo nucleo familiare. Il maxi-schermo è stato collocato presso il bacino dell’Arsenale di Venezia e martedì 28 luglio si è tenuta l’attesissima inaugurazione, con sessanta barche e circa 300 persone a bordo.È stato proiettato come primo titolo il thriller drammatico del 2006 The Prestige, con una platea di barche ormeggiate (private o a noleggio, fino a 11 metri di lunghezza) distribuite a raggio sullo specchio della darsena.

Uno spettacolo gratuito e su prenotazione che si ripeterà ogni martedì sera di agosto, per un totale di cinque serate con altrettante proiezioni di pellicole diverse (sempre a sorpresa: il titolo non viene mai annunciato prima dell’effettivo inizio della serata).Ideato dal collettivo cinema Barch-In, prodotto dall’associazione organizzatrice dell’evento FEMS du Cinéma e Vela, in collaborazione tra gli altri con Campari, Università Ca’ Foscari, Quarta Parete, Unione degli Universitari e Cineclub Venezia, l’iniziativa ha anche le pagine Facebook e Instagram ufficiali che raccolgono consensi, commenti e foto dell’evento postate da chi l’ha vissuto in prima persona. Su IG l’hashtag #barchin sta diventando molto popolare, a dimostrazione di quanto il drive-in acquatico veneziano piaccia e coinvolga, magari stimolando anche altri comuni a organizzarlo.Sulla pagina Facebook gli organizzatori spiegano l’origine della loro idea, nata “per proiettare Venezia verso il futuro post-pandemia”.

“Ripartiamo dalla cultura – si legge in un commento a cura degli amministratori della pagina FB – L’attualità impone di puntare sulla cultura, come veicolo verso un nuovo futuro di ricostruzione comunitaria e sociale. In questi giorni di buio, c’è bisogno di luce. Proponiamo qualcosa di innovativo, cercando di intravedere, in ogni caso, delle opportunità di rinascita per la nostra città”.