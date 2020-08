-Un “cauto livello di guardia” serve. Non si possono accorciare le distanze, non è ancora arrivato il momento di buttare le mascherine. Ecco la linea del governo.Vale a ferragosto, varrà anche oltre. Entro il prossimo fine settimana il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà un nuovo dpcm con le misure anti contagio. Non ci sarà “liberi tutti”, perché il virus continua a circolare e mentre in Italia i nuovi contagi calano, l’impennata dei dati anche in Paesi come la Grecia viene osservata dal governo con qualche preoccupazione.

Le misure finora adottate, con la stretta dai treni alle discoteche, dovrebbero essere nella sostanza confermate.E parlando di treni ecco la situazione dopo il dietrofont sul distanziamento.

Telefonate ai passeggeri, uno per uno, per far scegliere loro se ottenere un rimborso in caso di cancellazione del treno o annullamento della corsa, oppure per proporre alternative di viaggio: è quanto ha organizzato il servizio clienti Trenitalia, dopo il caos che si è creato ieri a causa delle direttive sul distanziamento a bordo. Ad una prima riapertura delle vendite di biglietti fino al 100% della capienza, è infatti sopravvenuta l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che riportava la quota al 50% e il posizionamento ‘a scacchiera’. La società ferroviaria di Stato “si è subito attivata per applicare tempestivamente le indicazioni stabilite dall’ordinanza del Ministero della salute”, precisa Trenitalia in una nota.

Incalzate dal ministero della Salute le aziende ferroviarie si adeguano infatti un’altra volta. Italo, con una nota, fa sapere che per “ottemperare a quanto previsto” dall’ordinanza “emessa improvvisamente ieri dal ministro della Salute che reintroduce, con decorrenza immediata, l’obbligo di distanziamento nei treni ad Alta velocità” è stata ” costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8000 passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato”. Italo “si è già attivata per rimborsare i passeggeri nel più breve tempo possibile e sta lavorando per ridurre al minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei suoi clienti”.