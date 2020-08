Test alla barriera autostradale di Roma Nord sui viaggiatori provenienti dall’est Europa

Preccupano i casi di coronavirus di importazione dai Paesi dell’est come Romania, Ucraina e Bulgaria: ecco perché da alcuni giorni la Regione Lazio ha messo in campo un sistema per rintracciare i possibili positivi. A partire da venerdì 31 luglio i passeggeri in arrivo all’autostazione Tibus di Roma Tiburtina su pullman provenienti da questi tre Paesi dell’est Europa vengono sottoposti, oltre che al test sierologico, anche al cosiddetto “tampone rapido”. Test di sieroprevalenza attivi anche presso la Stazione dei bus di Anagnina (Asl Roma 2). Per coloro che invece arrivano a Roma da Romania, Bulgaria e Ucraina con mezzi propri è disponibile inoltre il drive-in del Forlanini (piazza Carlo Forlanini – Asl Roma 3).