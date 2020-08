È morta Franca Valeri: pochi giorni fa aveva compiuto 100 anni

E’morta Franca Valeri. L’attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Si è spenta intorno alle 7.40 nella sua casa di Roma, circondata dall’affetto della famiglia. A diffondere la notizia l’agenzia Ansa.

Nata a Milano il 31 luglio 1920, vero nome Franca Maria Norsa, Franca è stata attrice, sceneggiatrice e drammaturga di teatro e di cinema, inimitabile per la geniale ironia che sapeva infondere nei suoi personaggi e per l’innata capacità di osservazione. Milanese d’adozione fin dagli anni Cinquanta, è stata contraltare perfetto e paritario dei grandi nomi della comicità della commedia all’italiana, al cinema e nel teatro. In un mondo prevalentemente maschile, dominato dalle figure titaniche e corrosive come Alberto Sordi e Totò, Franca Valeri è stata altrettanto caustica e brillante.

Passa dal cinema alla televisione, mentre il teatro è e resta la sua casa d’elezione, e dà vita a donne dalla personalità forte, cinica e tagliente, dalla signorina snob milanese alla romana Sora Cecioni, nata per il piccolo schermo a “Studio Uno”.

A 93 anni calca ancora indomita le tavole del palcoscenico, si racconta con sincerità disarmante in libri (come nell’autobiografia “Bugiarda no, reticente”) e incontri pubblici, appoggia da attrice causa come l’occupazione del Teatro Valle e quella del Cinema Palazzo a Roma.

L’ultima intervista di Franca Valeri risale a un paio di settimane fa, quando ha commentato insieme al settimanale Oggi un traguardo significativo come quello dei 100 anni. Frasi brevissime, raccolte da chi le sta più vicino, a cui con la consueta arguzia e ironia ha confessato: “Urca…ma davvero è passato così tanto tempo? Ma lo sai che non mi sembra? Non me ne sono proprio accorta. Tutto quello che è successo nella mia vita mi sembra successo da poco… toh!”.