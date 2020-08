Nipote di uno dei più grandi reumatologi italiani di ogni tempo, il professor Tommaso Lucherini, allievo del padre indiscusso dell’endocronologia in Italia, Nicola Pende , amico fidato di Rita Levi Montalcini. Passando ad un altro quadrante della sua complessa esperiena di vita val appena la pena di sottolineare che tra le sue attività extra sanitarie figura una compagnia teatrale con Erminio Macario, tra le sue frequentazioni c’era Vanda Osiris , che Alberto Sordi lo prese come ispirazione per una delle sue pellicole più famose. Il principe Aga Kahan Karim pranzava con lui dopo le riunioni del CdA della Ciga Hotels dove discutevano dei piani di sviluppo per la Costa Smeralda. Aveva intrapreso la carriera dell’insegnamento universitario, macontemporaneamentr aprì nel 1947 un suo ambulatorio, in via Torino, a Roma. Da una intuizione geniale – sicuramente eccentrica rispetto alla tradizione clinica e universitaria comprò la fonte della celebre Acqua Santa Croce di Canistro, in Abruzzo, e ci costruì attorno una casa di cura. Alla quale seguirono una serie di centri medici di livello, sparsi strategicamente attorno la capitale e sulla direttrice abruzzese. Da Guidonia a Grottaferrata e Tivoli, da Veroli a Canistro. Oggi tutto è riunito sotto la sigla del Gruppo INI, Istituto Neurotraumatologico Italiano. L’INI è stato tra i primissimi in Italia ad introdurre la macchina per la Roentgen Terapia, ad utilizzare il litotritore per la calcolosi renale, la Risonanza Nucleare Magnetica. Oggi offre servizi di altissima qualità e fortemente innovativi. Nel solco della tradizione di famiglia.

Giu.Te.