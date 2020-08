Auto fuori strada nel Cuneese, morti 5 giovani

Drammatico incidente stradale nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. Cinque ragazzi fra cui quattro ragazzini dagli 11 ai 16 anni sono morti. Morto anche un ragazzo di 24 anni, alla guida di un Land Rover uscito di strada e precipitato in una scarpata.

Nell’incidente sono rimasti feriti altri cinque ragazzi, di cui due in gravi condizioni, ricoverati in ospedale. Erano tutti residenti in provincia di Cuneo.

