Port Community: «Le crociere a Venezia ritornano, questione di tempo»

Per Santi in queste ore sono in corso «valutazioni congiunte e confronti serrati con enti e istituzioni, proprio per un ritorno responsabile in laguna. Tutto è reso più complesso da 8 anni di non scelte e di decisioni rinviate: ciò ha generato una situazione generale di insicurezza, che nulla ha a che fare con il Covid-19, ma che richiederebbe, oggi più che mai, indicazioni chiare e interventi decisi atti ad accogliere, in un quadro consapevole e di sostenibilità, le navi da crociera che rappresentano una risorsa irrinunciabile per il turismo e l’economia della città e del suo porto».