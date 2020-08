Emirati: “Accordo con Israele non è contro l’Iran, niente interferenze”

L’annunciato accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti è una “decisione sovrana che non è diretta contro l’Iran”. E’ quanto scrive stamani in un tweet il ministro di Stato per gli Affari Esteri degli Emirati, Anwar Gargash. “Il trattato di pace Emirati-Israele è una decisione sovrana che non è diretta contro l’Iran. Lo diciamo e lo ripetiamo – si legge nel tweet – Non accettiamo interferenze nelle nostre decisioni, così come rifiutiamo le minacce, che si tratti di bullismo o preoccupazione”. Gargash parla di “decisioni strategiche” che “hanno un impatto”.

Per il presidente iraniano Hassan Rohani gli Emirati hanno commesso “un grande errore” e hanno imboccato la “strada sbagliata” e “devono stare attenti a non portare Israele nella regione”. I Guardiani della Rivoluzione dell’Iran, i Pasdaran, hanno parlato sabato di conseguenze “pericolose” dopo l’annunciato accordo e ieri gli Emirati hanno convocato l’incaricato d’affari iraniano ad Abu Dhabi in risposta alle parole arrivate da Rohani.

Ti potrebbero interessare anche: