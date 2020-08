Brucia deposito di pneumatici ad Ardea, la Asl: “Chiudete le finestre”

Un incendio ha coinvolto nella notte un deposito di pneumatici in via di Valle Caia, ad Ardea, sul litorale romano, con il conseguente sviluppo di una nube di fumo che sta interessando diverse aree circostanti dei Comuni di Ardea, Pomezia, Anzio e Nettuno. Le operazioni di spegnimento ad opera dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte.

In via precauzionale, a tutela della salute pubblica e in attesa che si definisca l’effettivo profilo di rischio per i cittadini, la Asl Roma 6 invita i cittadini ad applicare le seguenti misure di cautela: mantenere chiuse le finestre di abitazioni, uffici, strutture sanitarie e socio-assistenziali; non raccogliere prodotti ortofrutticoli in loco e assicurare in ogni caso un preliminare e accurato lavaggio degli stessi con acqua corrente potabile, prima del consumo; effettuare con acqua il lavaggio delle superfici esterne possibili siti di accumulo di polveri, evitando che i getti possano risollevare in aria le stesse; provvedere alla sostituzione/pulizia dei filtri e condotte degli impianti di condizionamento dell’aria.

Ulteriori diverse indicazioni saranno tempestivamente fornite sulla scorta degli accertamenti condotti dagli enti preposti.

