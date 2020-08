Navalny, gli auguri del Cremlino “come per ogni altro russo”

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha reso noto che segue le notizie relative alle condizioni di salute di Aleksei Navalny e gli augura una veloce guarigione “come nel caso di qualsiasi altro cittadino russo”. Se ne sarà fatta richiesta, Navalny sarà aiutato a trasferirsi all’estero, ha aggiunto Peskov. Per il momento, a Omsk sono i medici più qualificati a seguire il suo caso e a fare il possibile per curarlo. Vladimir Putin non ha ricevuto un briefing speciale sul caso che viene comunque citato nel dossier quotidiano che gli viene preparato. Sarà aperta una inchiesta per determinare le cause del suo avvelenamento, ha precisato Peskov.

Ti potrebbero interessare anche: