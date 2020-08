Arrivata la concessione delle Zitelle al Comune

di WANDA CHERUBINI

VITERBO- L’acqua termale delle Zitelle non verrà più sprecata. E’ di ieri la concessione rilasciata dalla Regione Lazio al Comune mediante determina pubblica pubblicata sul Burl. Si prospetta, anzi, per il Comune di Viterbo una subconcessione, che l’assessore comunale al termalismo Enrico Maria Contardo considera positiva. Le Zitelle sono state oggetto di contestazioni dal 2013, da quando cioè su quell’area doveva sorgere un’area termale su proposta della Itet, ma poi, si era spostata la cubatura al Barco, trasformando l’area da turistica termale a residenziale con l’ipotesi della realizzazione dell’aeroporto, poi sfumata. Numerose le manifestazioni di protesta contro lo spreco di quest’acqua termale, come l’ultima dell’associazione “Solidarietà cittadina” e di Giovanni Faperdue, già presidente dell’associazione “Il Bullicame”. Faperdue si era chiesto perché dal 1952 ad oggi 12 litri d’ acqua termale finissero dentro il fosso Umenda.

Ora, quindi, con la concessione al Comune dell’area, le Zitelle dovranno essere chiuse, entro due anni. Pena la revoca della concessione. Inoltre, per quanto concerne le possibili subconcessioni, che dovranno essere sottoposte ad evidenza pubblica, la Regione chiede che nel bando il Comune inserisca un obiettivo principale: il recupero del calore delle acque anche per fini di riscaldamento delle eventuali strutture ricettive.

Intanto, dal Comune sono pronti a chiudere il pozzo delle Zitelle. I soldi ci sono, sono quelli dell’avanzo di amministrazione. Si parla di circa 200 mila euro. Il progetto anche di chiusura del pozzo delle Zitelle è pronto e la Regione lo ha già approvato. Basta che si porti ora in giunta. Una volta chiuso il pozzo, si procederà al bando, con una prima fase che prevederà la concessione di 4 litri al secondo per arrivare poi a 10 litri al secondo.

Ti potrebbero interessare anche: