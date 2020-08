Frana sul Cervino, soccorso alpino in azione: 25 persone da evacuare

Due elicotteri del soccorso alpino sono in azione in questo momento per evacuare venticinque persone tra alpinisti e ospiti di un rifugio bloccati a causa di una frana caduta sotto al colle del Leone, in Valle d’Aosta. L’operazione, seppur complicata, sta procedendo al momento bene.

