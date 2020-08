Coronavirus, maledetta movida

Siamo di nuovo nei guai. Tenere le mascherine ad ogni costo, lavarsi le mani di continuo, prestare mille attenzioni ed essere ligi al distanziamento sociale. Tutto inutile. Colpa della inadeguatezza, delle risposte confuse di governo e amministratori locali e della sciagurata superficialità di decine di migliaia di cittadini, soprattutto giovani, che non hanno saputo resistere e ci hanno messi tutti in pericolo. In Sardegna, a Porto Rotondo è accaduto qualcosa che non doveva accadere, la Sardegna è un vespaio di Covid. Ma anche gli italiani che stanno rientrando dalle vacanze all’estero stanno portando virus a volontà. E non sappiamo come affrontare l’emergenza. Maledetta movida, si poteva farne a meno. E le discoteche? Che dire? Oggi si cerca di blindare le entrate nel nostro paese, porti e aeroporti, si fermano sull’autostrada torpedoni sospetti, si torna a imporre la mascherina a destra e a sinistra, ma così si limitano solo i danni. Il covid torna a correre libero e se non siamo ancora all’allarme rosso poco ci manca. Anche perchè tra poco riapre il paese e riaprono (chissà) le scuole. Siamo a un passo dal caos: Si deve richiudere tutto? E le elezioni? Magari diventano un’arma a doppio taglio

Ti potrebbero interessare anche: