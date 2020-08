Emergenza Covid, la Sanità Privata denuncia: “La Regione non ci lascia fare i tamponi”

Code di ore ai Drive in con il rischio che i cittadini rinuncino a fare i controlli”

“L’emergenza Covid sta mettendo nuovamente a dura prova il sistema sanitario del Lazio. Stanno rientrando dall’estero migliaia di utenti potenzialmente portatori del virus e la Regione insiste nel proibire alla Sanità Privata e alla Sanità Privata Accreditata di contribuire alla difesa della salute pubblica confermando il divieto – per centri e laboratori privati di eseguire i tamponi per i cittadini che ne facciano richiesta”. Le maggiori associazioni datoriali, Unindustria, Aiop, Aris, Anisap confermano in una nota “La disponibilità ad entrare in campo per contribuire a stabilizzare una situazione che rischia di sfuggire di mano”. “Oggi i laboratori pubblici di riferimento della Rete Coronet presso i quali le Case di Cura inviavano i tamponi nasofaringei per la ricerca di Sars CoV 2 con metodica PCR accettano, per direttiva della Regione Lazio, solo tamponi nasofaringei per la ricerca di Sars CoV 2 di pazienti ricoverati – prosegue la nota – A fronte di queste limitazioni si assiste a code di 6 -7 ore presso i Drive-in delle Asl e degli ospedali pubblici, con gravi disagi per gli utenti e con l’allungamento dei tempi di reazione di fronte a casi di positività, con il forte rischio che molti cittadini rinuncino ai controlli”. La nota è firmata da Jessica Faroni (Aiop) ,Michele Bellomi (Aris), Walter Ruffini (Anisap) e Antonio Vallore (Unindustria Sanità)

