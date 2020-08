Figlia Totti, Tiziana Ferrario: “13enne sbattuta in copertina, è indecente”

“Questa storia della figlia di Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente“. Lo scrive la giornalista Tiziana Ferrario su Twitter a proposito della foto pubblicata in copertina dal settimanale ‘Gente’. “Una direttrice di giornale dovrebbe avere una maggiore sensibilità verso una ragazza minorenne. Chieda scusa e si studi le leggi sulla stampa”.

