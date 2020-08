Nordcorea, ‘torna’ Kim Jong-un

Torna sui media nordcoreani Kim Jong-un, nel mezzo delle voci che si rincorrono da mesi sulle sue condizioni di salute e sul passaggio di consegne in Corea del Nord. L’agenzia ufficiale Kcna dà notizia della partecipazione di Kim a una “riunione allargata” del Politburo e a una riunione del “consiglio politico esecutivo” del Partito dei lavoratori che si sono tenute ieri.

In cima all’agenda, l’emergenza coronavirus (anche se Pyongyang non ha mai confermato un solo caso e ha imposto il lockdown a Kaesong solo per un “sospetto” contagio) e l’arrivo del tifone Bavi.