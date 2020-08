Scuola, Regioni: “Sciogliere nodo trasporti o rischio caos”

Per le Regioni è quello dei trasporti il nodo da sciogliere in vista della riapertura delle scuole o si rischia “il caos, non ce la facciamo”. Questa, a quanto si apprende, la preoccupazione espressa nella riunione in corso con il governo.

Ti potrebbero interessare anche: